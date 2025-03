Caso Garlasco: lunedì il compleanno di Chiara Poggi, la ragazza senza ombre

28 Marzo 2025

Milano, 28 mar. (Adnkronos) – Lunedì 31 marzo avrebbe compiuto 44 anni, ma le ultime candeline spente da Chiara Poggi sono state 26. E’ un altro anniversario triste per la famiglia che continua a vivere nella villetta di via Pascoli a Garlasco dove la giovane, la mattina del 13 agosto 2007, è stata uccisa dall’allora fidanzato Alberto Stasi. E’ questo che dicono le sentenze, mentre la Procura di Pavia indaga – come già fatto otto anni fa – su Andrea Sempio, amico di Marco fratello della vittima.

Un approfondimento che poco muta in un dolore che si ripete identico da più di 17 anni per papà Giuseppe e mamma Rita che credono nella colpevolezza di Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio. Nella cappella del cimitero di Pieve Albignola, il piccolo paese sulle sponde del Po dove è sepolta Chiara Poggi i fiori non mancano mai come qualche biglietto per una ragazza che in tanti non riescono a dimenticare.

Di Chiara restano le foto che la immortalano sorridente e l’immagine di una ragazza semplice, con poche amicizie. “Neppure il sospetto adombrato dalla difesa dell’imputato circa una ‘doppia vita’ della giovane ha trovato riscontri” si legge nella sentenza della Cassazione su Stasi in cui si evidenzia come “la vita di Chiara Poggi è stata scandagliata in ogni possibile direzione”. Per la Suprema Corte “non sono state individuate deficienze nell’attività di indagine sulla limpida vita di Chiara, che, peraltro, la stessa difesa dell’imputato, nonostante le plurime sollecitazioni effettuate, non è riuscita ad incrinare”.