Caso Garlasco: Procura Pavia ‘ricusa’ Giardina, difesa Stasi contro Garofano

9 Aprile 2025

Pavia, 9 apr. (Adnkronos) – La Procura di Pavia si scaglia contro la mediaticità sollevata dalla possibile riapertura del caso di Garlasco e ‘ricusa’ il genetista Emiliano Giardina ‘colpevole’, tempo fa, di aver rilasciato un’intervista tecnica al programma Le Iene. Un intervento sull’omicidio di Chiara Poggi, per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato Alberto Stasi, che lo renderebbe incompatibile a eseguire la perizia genetica su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima indagato per l’omicidio (in concorso).

Un no alla presenza di Giardina a cui si è associata l’avvocata Giada Bocellari, che rappresenta Alberto Stasi (può avere solo un legale in questa fase), la quale ha chiesto anche di escludere dagli accertamenti Luciano Garofano, indicato come consulente della difesa Sempio, in quanto come ex comandante del Ris di Parma si sarebbe già occupato delle analisi nella villetta di via Pascoli. La gip di Pavia Daniela Garlaschelli si è riservata sulla duplice decisione che verrà comunicata alle parti insieme alla fissazione di una nuova udienza per elaborare il quesito, ossia il perimetro dell’incidente probatorio.