Caso Genovese: procura Milano chiede nuovo processo per stupro

Settembre 29, 2023

Milano, 29 set. (Adnkronos) – La procura di Milano chiede un nuovo processo per Alberto Genovese, l’ex imprenditore re delle start up già condannato per stupro, con l’accusa di aver abusato ripetutamente di due giovani, tra il marzo 2019 e il novembre 2020, nel suo appartamento in pieno centro a Milano. Presunti abusi che sarebbero stati messi a segno sempre con lo stesso schema, cioè droga, benzodiazepine e poi ore di violenze. Di un episodio e di un tentativo di violenza deve rispondere anche l’ex fidanzata Sarah Borruso.

L’aggiunto di Milano Letizia Mannella e i pm Paolo Filippini e Rosaria Stagnaro contestano a Genovese anche il reato di detenzione di materiale pedopornografico, si parla di “numerosissime fotografie/video” dal contenuto inequivocabile, e di intralcio alla giustizia per aver tentato di convincere, con soldi e regali, una delle partecipanti alle feste a parlare di rapporti consenzienti.

La richiesta di processo riguarda anche Daniele Leali, l’amico deejay di Genovese (l’imprenditore sta scontando la sua pena nel carcere milanese di Bollate), indagato per intralcio alla giustizia – per aver cercato di interferire nelle indagini – e spaccio perché avrebbe fornito lui la droga per le serate a Terrazza Sentimento e per le feste di Ibiza e Formentera.