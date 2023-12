Caso Grillo: difesa imputati vuole mostrare in aula tre spezzoni video notte presunto stupro

Dicembre 13, 2023

Tempio Pausania, 13 dic. (Adnkronos) – Tre spezzoni di una ventina di secondi ciascuna di un video che sarebbe stato girato la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019, quando sarebbe avvenuto il presunto stupro della ragazza italo norvegese, saranno portati domani in aula nella seconda udienza del processo dedicato alla deposizione della ragazza. La difesa dei quattro imputati, Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Fracesco Corsiglia e Vittorio Lauria, vorrebbe portare in aula gli spezzoni del video, girato dagli stessi ragazzi, per “dimostrare che la giovane era consenziente ai rapporti sessuali”, come dicono. Intanto prosegue la testimonianza della ragazza.