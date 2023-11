Caso Grillo Jr: difesa chiede di acquisire dichiarazioni ragazza

Novembre 7, 2023

Tempio Pausania, 7 nov. (Adnkronos) – “Noi abbiamo comunicato alle parti che, se tutti fossero d’accordo, potremmo acquisire le dichiarazioni che la ragazza ha già reso, senza rinunciare a sentirla. Certamente non possiamo rinunciare noi”. Lo ha detto l’avvocata Antonella Cuccureddu, legale di Edoardo Capitta, uno degli imputati del processo per il presunto stupro di gruppo sulla ragazza italo norvegese. Capitta è imputato con Ciro Grillo, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. “Il principio fondamentale del processo – prosegue – è quello della oralità. La prova si forma davanti al giudice. Quello che conta è quello che verrà detto oggi. Ma le dichiarazioni rese prima sono quelle che serviranno per eventuali contestazioni se dovesse dire qualcosa di diverso da prima. Quello che è già stato già detto in un modo o nell’altro rientra nel processo”.