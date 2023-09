Caso Grillo jr: la presunta vittima di stupro prima di entrare in aula, ‘ora devo farmi tanta forza’

Settembre 22, 2023

Tempio Pausania, 22 set.(Adnkronos) – “Ora devo farmi tanta, tanta forza…”. A dirlo è stata la presunta vittima dello stupro di gruppo della Costa Smeralda, arrivata con la sua legale, l’avvocata Giulia Bongiorno, parte civile nel processo, in aula al Tribunale di Tempio Pausania (Sassari). Alla sbarra Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, per violenza sessuale di gruppo, tutti assenti. Con il volto coperto da una mascherina, la giovane, che oggi ha 23 anni, è entrata in aula con la sua legale, ma i legali della difesa si sono opposti alla sua presenza al processo e così il Presidente del Tribunale Marco Contu ha invitato la ragazza a uscire dall’aula. Adesso la giovane è in un’aula protetta, da sola. Mentre Giulia Bongiorno, e l’avvocato Dario Romano, sono in aula a seguire il processo.