Caso Grillo jr: la ragazza che denunciò presunto stupro, ‘sono esausta e svuotata ma resisto’

Dicembre 14, 2023

Tempio Pausania, 14 dic. (Adnkronos) – “Mi sento svuotata ed esausta ma resisto…”. Così, come apprende l’Adnkronos, la ragazza italo-norvegese che denunciò il presunto stupro di gruppo in Costa Smeralda, si è rivolta ai suoi legali di fiducia alla fine della quarta udienza dedicata alla sua deposizione al Tribunale di Tempio Pausania. La giovane, che oggi ha 23 anni è difesa dagli avvocati Dario Romano e Giulia Bongiorno, quest’ultima assente per impegni istituzionali. Ieri e oggi la ragazza che denunciò Ciro Grillo e si suoi tre amici Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta, ha risposto alle domande dell’avvocata Antonella Cuccureddu, legale di fiducia di Corsiglia. Dieci ore di controesame in tutto, a tratti drammatico.