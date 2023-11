Caso Grillo jr: la ragazza in aula, ‘oggi faccio atti di autolesionismo e ho disturbi alimentari’**

Novembre 7, 2023

Tempio Pausania, 7 nov. (Adnkronos) – “Oggi faccio atti di autolesionismo e ho disturbi alimentari”. A dichiararlo, proseguendo la sua deposizione in aula al processo per il presunto stupro di gruppo in Costa Smeralda, che sarebbe avvenuto nel luglio del 2019, è la ragazza italo-norvegese che ha denunciato Ciro Grillo e i suoi tre amici, che oggi sono imputati per violenza sessuale di gruppo. La testimonianza della ragazza, assistita dagli avvocati Giulia Bongiorno e Dario Romano, prosegue.