Caso Grillo jr: legale imputati, ‘vittimizzazione secondaria? Noi volevamo acquisire dichiarazioni’

Novembre 8, 2023

Tempio Pausania, 8 nov. (Adnkronos) – “Vittimizzazione secondaria sulla ragazza? Affatto. Dico solo che noi abbiamo dato la disponibilità, per evitare la sofferenza processuale, a produrre le centinaia di pagine di materiale che avrebbero consentito alla persona offesa di sottrarsi alla sofferenza del confronto e del dibattimento e questo non è stato accolto dalle altre parti processuali. Se la parte vuole essere sentita deve esser sentita come prevedono le regole del processo. E noi abbiamo fatto di tutto per evitarlo”. Lo ha detto l’avvocato Mariano Mameli, legale di uno dei quattro ragazzi imputati per il presunto stupro della Costa Smeralda che vede coinvolto anche Ciro Grillo.