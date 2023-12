Caso Grillo jr: legale imputato, ‘io, minacciata sui social per domande fatte a ragazza’

Dicembre 14, 2023

Tempio Pausania, 14 dic. (Adnkronos) – “Ricevo da ieri minacce continua sui profili social”. A deinciarlo è l’avvocata Antonella Cuccureddu, legale di fiducia di Francesco Corsiglia, uno dei quattro ragazzi imputati per il presunto stupro di gruppo che sarebbe avvenuto nel luglio del 2019 in Costa Smeralda. Gli altri tre imputati sono Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, ed Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. “E’ stata una udienza serena e tranquilla, come anche quella di ieri – prosegue l’avvocata Cuccureddu – Si è continuato a seguire i singoli segmenti del fatto esattamente come si deve are in n processo penale. Ho rappresentato al Tribunale quello che sta accadendo sulla stampa, per avere fatto domande su fatti che sono oggetto del processo, sono stata accusata di avere fatto qualcosa di non opportuno. Quando è l”unica cosa che avrei dovuto fare era questo”. E ha fato sapere di averlo denunciato anche in aula. “Il presidente e il pm mi hanno pubblicamente manifestato la loro piena solidarietà, invitandomi a denunciare tutte le minacce che sto ricevendo in queste ore sui profili social. Ne ho parlato ovviamente al tribunale”.