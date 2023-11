Caso Grillo jr: legale ragazza, ‘non ha mai voluto vedere il video delle violenze sessuali’**

Novembre 8, 2023

Tempio Pausania, 8 nov. (Adnkronos) – La ragazza italo-norvegese che ha denunciato Ciro Grillo e i suoi tre amici per stupro di gruppo “non ha mai voluto rivedere le immagini delle violenze sessuali filmate dai ragazzi stessi e che sono agli atti del processo”. lo ha detto l’avvocata Giulia Bongiorno, legale di parte civile della giovane, conversando con i cronisti a margine dell’udienza. La legale durante la preparazione dell’esame, avvenuto ieri in aula, avrebbe voluto vedere insieme con la giovane quel video ma la ragazza “é sempre fuggita all’idea di vederlo…”, dice. Nelle prossime udienze i legali degli imputati vorrebbero mostrare il video in aula. “Non so cosa succederà se sarà proiettato in aula”; dice oggi Bongiorno. “Ma ogni volta che gliel’ho chiesto, non ha mai voluto saperne”, ha ribadito la legale.