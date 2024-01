Caso Grillo jr: mostrato video della notte in udienza e la ragazza esce dall’aula**

Gennaio 31, 2024

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) – La difesa mostra lo spezzone di un breve video della notte del presunto stupro sessuale di gruppo in Costa Smeralda e la ragazza interrompe la deposizione e chiede di uscire dall’aula del Tribunale di Tempio Pausania, dove oggi è ripreso il processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti della giovane italo-norvegese. L’udienza si tiene a porte chiuse.

Il video, di pochi secondi, mostrerebbe momenti di intimità tra Silvia e gli imputati. Si tratta di alcuni spezzoni che, secondo la difesa dei quattro ragazzi, servirebbe a “dimostrare che la giovane era consenziente ai rapporti sessuali”. La studentessa non ha mai visto quel filmato: “Non è ha mai voluto sapere niente – aveva precisato nelle scorse udienze la sua legale, l’avvocata Giulia Bongiorno – Un video sconvolgente e non so cosa succederà quando li vedrà”. E oggi la ragazza ha deciso di uscire dall’aula. Ora è rientrata per proseguire la deposizione. La ragazza è protetta da un paravento scuro.