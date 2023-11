Caso Grillo jr: ragazza in aula, ‘durante la violenza volevo urlare ma ero paralizzata’**

Novembre 7, 2023

Tempio Pausania, 7 nov. (Adnkronos) – “Io volevo urlare ma non ci riuscivo. Volevo gridare ma ero come paralizzata”. A raccontarlo in aula, proseguendo sempre tra i singhiozzi, la deposizione al processo per stupro di gruppo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici, è la presunta vittima, una ragazza italo-norvegese che oggi ha 23 anni. Rispondendo alle domande del Procuratore capo Gregorio Capasso, la giovane sta ripercorrendo la notte tra il 6 e il 7 luglio del 2019 in Costa Smeralda, nel residence di Beppe Grillo.