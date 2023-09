Caso Grillo jr: riprende questa mattina udienza per controesame teste chiave

Settembre 23, 2023

Tempio Pausania, 23 set. (Adnkronos) – Riprende questa mattina l’udienza del processo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e dei suoi amici, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di due ragazze. Ieri ha deposto una delle due giovani che hanno presentato denuncia. Intorno alle 19 il processo è stato aggiornato a questa mattina, per il controesame dei legali difensori degli imputati. Oltre a Ciro Grillo sono alla sbarra Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta.

Secondo l’accusa i quattro nell’estate del 2019, nel residence di Beppe Grillo in Costa Smeralda, avrebbero scattato delle foto hard mentre la giovane teste chiave dormiva sul divano. “L’udienza – ha detto fuori dall’aula l’avvocata Giulia Bongiorno, che difende l’altra presunta vittima – è stata drammatica perché il tribunale per la prima volta ha potuto sentire e non leggere sul giornale il dolore e la sofferenza di queste ragazze. La ricostruzione di quanto avvenuto quella sera è stata lineare e oggi è stata messa una pietra angolare e importante su come sono andati i fatti”. L’udienza inizierà alle ore 10.