Caso Indi: Mantovano, ‘non è un tronco, nessun accanimento terapeutico’

Novembre 10, 2023

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Se non vale la pena fare queste battaglie, per cosa vale la pena farne e impegnarsi? Abbiamo visto tutti il video della piccola Indi mentre stringe con la sua manina il dito della persona che ha davanti: è viva, reagisce, è vitale, non è un tronco. Certo è una grave disabile, che ha una grave malattia molto seria che merita però di essere curata e non stroncata staccando le macchine. Non so chi ha parlato di accanimento terapeutico quali dati avesse per una valutazione di questo tipo, la nostra valutazione è che ogni vita umana deve essere posta al centro dell’attenzione di tutti”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nell’ambito del Forum ‘Europa rapita: dove ritrovarla’, promosso dalla Fondazione Iniziativa Europa, in corso a Stresa (VB).