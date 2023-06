Caso Montante: ex sindaco in aula, ‘i magistrati esaltavano i paladini antimafia, io ero solo’

Giugno 5, 2023

Caltanissetta, 5 giu. (Adnkronos) – “Non c’era un passaggio in cui i procuratori non esaltassero i ‘paladini dell’antimafia’. Io volevo un sostegno forte della magistratura, ma mi trovavo sempre più solo”. A raccontarlo in aula, deponendo al processo sul ‘Sistema Montante’ a Caltanissetta è l’ex sindaco del comune dal 2009 al 2014, Michele Campisi, chiamato come teste dell’accusa. “Si parlava di una forza politica importante che era composta dal gruppo dei ‘legalisti’, erano Montante, Venturi (l’ex assessore regionale e oggi uno dei maggiori accusatori di Montante ndr) Romano (l’imprenditore ndr) i soggetti più acclarati e forti in questo senso”.