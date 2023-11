Caso Montante: giudici appello, ‘acquisiva informazioni riservate su politici e magistrati’**

Novembre 20, 2023

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) – Antonello Montante, l’ex Presidente degli industriali siciliani condannato a otto anni per corruzione, con l’aiuto di alcuni complici, anche loro condannati, avrebbe avuto “ripetutamente accesso” alle “banche dati Sdi per procedere ad interrogazioni non autorizzate su imprenditori, politici, amministratori, professionisti, editori, giornalisti, collaboratori di giustizia, persone sospettate di appartenere alla criminalità organizzata, un magistrato, i suoi familiari e la sua autovettura”. E’ quanto scrivono i giudici della Corte d’appello di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza che ha condannato Montante a 8 anni.