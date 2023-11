Caso Montante: giudici appello, ‘ha approfittato di opportunità per pratiche illecite’**

Novembre 20, 2023

Palermo, 20 nov. (Adnkronos) – L’ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante, condannato nel luglio del 2022 a 8 anni di carcere in appello per corruzione, ‘”ha approfittato di opportunità che avrebbe potuto perseguire per coltivare ambizioni, interessi particolari e al contempo anche valori civici e obiettivi ideali e invece le ha piegate per pratiche di natura illecita, unitamente al dato della sistematicità delle condotte, impedisce delle circostanze attenuanti generiche e di qualsivoglia altra attenuante”. Lo scrivono i giudici della Corte d’appello di Caltanissetta nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di Montante, condannato a 8 anni di carcere per corruzione.