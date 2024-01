Caso Montante: maxiprocesso Caltanissetta, lunedì decisione di prescrizione Schifani

Gennaio 8, 2024

Caltanissetta, 8 gen. (Adnkronos) – Si conoscerà nella prossima udienza, prevista per lunedì 15 gennaio, la decisione del Presidente del collegio del cosiddetto maxiprocesso di Caltanissetta al ‘cerchio magico’ dell’ex presidente siciliano degli industriali Antonello Montante, sulla prescrizione della posizione del Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Lo ha annunciato il Presidente Francesco D’Arrigo nel corso dell’udienza di Caltanissetta. Il presidente della Regione è accusato di concorso all’associazione a delinquere e di una presunta fuga di notizie durante le fasi delle indagini che svolgeva la Squadra mobile di Caltanissetta. la Procura di Caltanissetta le accuse nei confronti del presidente della Regione, Renato Schifani non sarebbero ancora prescritte. Il termine ultimo, secondo il pm Maurizio Bonaccorso scatterà ad ottobre prossimo. Per il tribunale, presieduto da Francesco D’Arrigo, come annunciato alla scorsa udienza, la prescrizione sarebbe invece già scattata. Il nodo sarà sciolto nella prossima udienza.