Caso Montante: teste in aula, ‘spese gonfiate dell’80 per cento per una cena a Washington’

Gennaio 15, 2024

Caltanissetta, 15 gen. (Adnkronos) – “In quel periodo, era la fine della legislatura Crocetta, c’erano delle spese pubblicitarie che mi sembravano spropositate. Non solo. Ricordo di avere chiamato una volta un ristorante a Washington, che si chiamava ‘Caffè Milano’ per il quale era stato indicato un preventivo di 1.000 euro a persona per una cena. Ma io accertai quella volta che il costo era invece inferiore dell’80 per cento”. A raccontarlo, continuando la deposizione al cosiddetto ‘maxiprocesso di Caltanissetta’ al ‘cerchio magico’ di Antonello Montante, è l’imprenditore Vincenzo Conticello, che ha raccontato i suoi rapporti con l’imputato, l’ex presidente degli industriali siciliani.