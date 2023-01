Caso Orlandi: Morassut, ‘ora acceleriamo su commissione inchiesta’

Gennaio 9, 2023

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “La notizia della riapertura delle indagini sul caso Orlandi da parte della giustizia Vaticana è molto positiva e si muove nella direzione della ricerca della verità, una verità che i parenti e tutti gli italiani aspettano da troppo tempo. In Parlamento stiamo lavorando alla costituzione di una Commissione di Inchiesta che potrà affiancare il lavoro degli inquirenti, nelle prossime settimane accelereremo in tal senso”. Così in una nota il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut, primo firmatario della proposta di una Commissione di inchiesta parlamentare sui casi Orlandi, Gregori e Cesaroni.