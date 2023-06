Caso Orlandi, Papa ricorda Emanuela: “Vicino alla famiglia”

Giugno 25, 2023

Città del Vaticano, 25 guiu. (Adnkronos) – “In questi giorni ricorre il 40esimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara scomparsa”. Lo ha detto Papa Francesco al termine della preghiera dell’Angelus. In piazza San Pietro è presente un gruppo di persone, tra cui il fratello di Emanuela, Pietro, che manifestano per avere ‘verità e giustizia’. “È caduto il tabù su Emanuela. Il Papa l’ha ricordata”, ha commentato Pietro Orlandi dopo aver ascoltato il Pontefice.