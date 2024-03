Caso Pozzolo: deputato Fdi in Aula alla Camera**

Marzo 5, 2024

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – E’ tornato in Aula alla Camera Emanuele Pozzolo, il deputato di FdI attualmente sospeso dal partito di Giorgia Meloni in seguito alla vicenda dello sparo nella notte di capodanno. Pozzolo era tornato a Montecitorio il 1 febbraio scorso, non per prendere parte alla seduta dell’Aula ma per rispondere ai probiviri. Oggi invece Pozzolo è presente nell’emiciclo per prendere parte al voto sulla partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali per l’anno 2024.