Caso Pozzolo: Paita, ‘dicano verità’

Febbraio 2, 2024

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “A oltre un mese dal colpo partito dalla pistola del deputato Pozzolo a Capodanno ancora non abbiamo la verità. Cosa ancora hanno da nascondere l’onorevole Pozzolo e il sottosegretario Delmastro? Pensano di far passare tutto in cavalleria? Sono rappresentanti delle istituzioni, hanno il dovere di dire al paese cosa è realmente accaduto quella notte a Rosazza. È questo il senso dello stato dei ‘patrioti’ di Fratelli d’Italia?”. Lo dice la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito.

“Chi ha davvero sparato? L’arma è passata di mano, come sembra dalle rilevazioni del Ris? Perché tutta questa reticenza? Continueremo a chiedere la verità”, conclude Paita.