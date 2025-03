Caso Ramy: consulenza, ‘scontro per guida Fares, da carabinieri manovra obbligata’

12 Marzo 2025

Milano, 12 mar. (Adnkronos) – “La manovra repentina, improvvisa e del tutto imprevedibile, frutto certamente di una decisione di decimi di secondo attuata dal conducente del motoveicolo TMax non ha consentito al conducente del veicolo Giulietta di poter attuare alcuna manovra difensiva efficace”. E’ quanto sostiene la consulenza cinematica disposta dalla Procura di Milano e affidata all’ingegnere Domenico Romaniello. La relazione attribuisce la responsabilità dell’incidente a Fares Bouzidi, già indagato per omicidio stradale, l’amico di Ramy Elgaml che guidava lo scooter. Quando lo scooter da via Ripamonti svolta a sinistra verso via Quaranta, “con una deviazione improvvisa”, per il consulente Fares imprime “una correzione di rotta verso destra”, in direzione del marciapiede, e il carabiniere alla guida “non poteva certamente prevedere tale pericolosissima manovra e nulla ha potuto fare per evitare tale contatto, in ragione della impossibilità di poter attuare sia una correzione di rotta, sia una frenata efficace nello spazio a disposizione”.

Non solo: il militare alla guida “non avrebbe altresì potuto neanche sterzare verso destra per la presenza del pedone (il testimone che riprende la scena con il cellulare) che per il conducente dell’autovettura è stato chiaramente percepito con la vista periferica” spiega l’ingegnere che ha realizzato la consulenza ricostruendo le condizioni di visibilità e velocità dell’inseguimento avvenuto la notte del 24 novembre scorso. Quella che mette in atto il carabiniere ora indagato per omicidio stradale (per lui si va verso la richiesta di archiviazione) è “una manovra difensiva obbligata”: se lo scooter guidato da Fares avrebbe mantenuto la traiettoria ‘naturale’ chi guidava la Giulietta “non avrebbe sostanzialmente avuto problemi a mantenere il proprio veicolo iscritto nella curva da percorrere per la svolta a sinistra”.

Quando Fares imposta la curva verso via Quaranta il T Max viaggia a una velocità di quasi 55 chilometri l’ora, quando il motociclo finisce la sua corsa contro il palo semaforico l’urto avviene a circa 33 chilometri orari. Per il consulente incaricato dalla procura la macchina che insegue, per evitare l’urto, “avrebbe dovuto disporre di uno spazio complessivo per l’arresto di circa 24 metri”, mentre “il conducente aveva a disposizione circa 12 metri soltanto prima di giungere all’urto contro il palo semaforico”.