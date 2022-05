Caso Ruby: pm Milano, ‘Karima incontenibile come bimba nel paese dei balocchi’

Maggio 18, 2022

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – Iris Berardi e Ruby sono “incontenibili, di loro Berlusconi non si fida”. Lo sostiene il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano nella requisitoria sul caso Ruby ter che vede tra gli imputati l’ex presidente del Consiglio e le due ragazze. E’ per questo motivo che entrambe sarebbero state tenute lontane dalla villa del Cav, con “I dopocena di Arcore che sono un modo di dire acquisito nella storia”.

Ruby “è incontenibile, Karima è una bambina improvvisamente scaraventata nel mondo dei balocchi, che gira con mazzette di soldi, e che parla, parla, parla. Puoi anche coprirla d’oro ma una così non la tieni”, aggiunge la pubblica accusa che ricorda come per una vacanza di una settimana alle Maldive avrebbe speso 56mila euro.

Per il pm Siciliano – la tesi dell’accusa è che Berlusconi avrebbe pagato il silenzio delle olgettine – “gli elementi forti contro le false testimonianza sono contenuti nelle sentenze e riscontri certamente di carattere documentale”.