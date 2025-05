Caso Uss: condannato a 3 anni e 2 mesi il coordinatore della fuga

22 Maggio 2025

Milano, 21 mag. (Adnkronos) – Dmitry ‘Dima’ Chirakadze, 54 anni, l’uomo con legami con funzionari e oligarchi russi arrestato lo scorso giugno in un filone dell’inchiesta sulla fuga di Artem Uss, è stato condannato a tre anni e due mesi dal tribunale di Milano in quanto ritenuto il coordinatore della fuga di Artem Uss, figlio di un oligarca vicino a Putin evaso dai domiciliari a Basiglio, nel Milanese, nel marzo 2023 mentre era in attesa di essere estradato negli Usa. Per l’imputato, il pm Giovanni Tarzia aveva chiesto una condanna a cinque anni e mezzo.