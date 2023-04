Caso Uss: Pd, ‘Piantedosi riferisca in aula, Nordio scaricabarile’

Aprile 21, 2023

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “L’informativa del ministro Carlo Nordio sulla fuga del cittadino russo Artem Uss invece di fare chiarezza ha gettato altro fumo su una vicenda sconcertante che mina gravemente la credibilità internazionale del nostro paese. Non abbiamo alcuna intenzione di accettare una ricostruzione piena di lacune. Per questo, poiché lo stesso Nordio ha fatto riferimento a indagini in capo al Viminale, chiediamo al ministro Piantedosi di riferire in Aula come sia stato possibile che un cittadino sottoposto a misure cautelari sia potuto sottrarsi così facilmente ai controlli. Insomma il governo campione mondiale dello scaricabarile questa volta dovrà rispondere di un operato imbarazzante quanto pericoloso e prendersi la responsabilità di quanto accaduto”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati, e Debora Serracchiani, deputata e responsabile giustizia del Pd.