Cassano stronca Allegri: “Juve vergognosa”

Aprile 17, 2023

(Adnkronos) – “La Juve? Una vergogna”. Antonio Cassano non usa mezzi termini per bocciare la Juventus di Massimiliano Allegri, sconfitta ieri 1-0 sul campo del Sassuolo. “Per la Juve, gli aggettivi sono finiti. E’ una vergogna, mi dispiace per la gente juventina. Ieri si è superato il limite, la Juve ha preso una rumba clamorosa: poteva perdere 5-0 sul campo del Sassuolo. Senza idee, senza ritmo, senza qualità, senza personalità, Nulla. Non capisco come faccia la Juve a dare 10 milioni di euro ad Allegri e non capisco come faccia Allegri a continuare con queste partite qui, una roba vergognosa. Mi dispiace per i tifosi juventini, spero possano cambiarlo”, dice, su Instagram, riferendosi al tecnico bianconero.

“L’Inter? Un disastro. E’ l’undicesima sconfitta in campionato. Se Inzaghi non vince la Champions, lo mandano via”, afferma.

Menzione speciale per l’Udinese, sconfitta 3-0 sul campo della Roma. “L’Udinese si schifava di avere la palla, ha disonorato il calcio. L’Udinese non voleva giocare, voleva fare 0-0. La Roma ha vinto meritatamente. L’Udinese ha fatto una partita vergognosa”.