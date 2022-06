Castelli (Crédit Agricole Vita): “Giovani chiedono comunicazione rapida, adeguiamoci”

Giugno 8, 2022

"L'employer branding durante la pandemia è diventato fondamentale. Le nuove generazioni intendono la comunicazione in modo molto rapido e le imprese devono adeguarsi". A dirlo Alessandro Castelli, direttore risorse umane, comunicazione, esg, assetto organizzativo, property e mobility management Crédit Agricole Vita.

“Il fatto – spiega – di far conoscere l’azienda all’esterno è sempre più rilevante; negli ultimi anni abbiamo investito tantissimo sui social. Una parola magica è la sostenibilità, quindi un’area risorse umane che la includa per lavorare non solo sull’ambiente, ma anche in azienda per dare sempre di più ai giovani e ai nostri dipendenti. In questo modo un’azienda diventa attrattiva soprattutto per le giovani generazioni”.

“Le risorse umane – auspica – devono diventare un partner speciale all’interno delle aziende e anche i giovani devono entrare nelle aziende per poter dire la loro”.