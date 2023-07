Catania: Barbagallo (Pd), ‘Salvini riferisca in aula su operato Sac’

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini chiediamo di fornire ogni chiarimento sul caos organizzativo e gestionale dell’aeroporto di Catania, dato che l’impianto anti incendio e quello anti fumo non si sarebbe attivati. E vogliamo chiarimenti anche sui comportamenti delle compagnie aeree”. Lo ha detto Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito democratico e capogruppo dei dem in commissione Trasporti della Camera, presentando un atto ispettivo sull’incendio scoppiato domenica sera all’aeroporto

Il Pd insisterà per avere un’informativa quanto più dettagliata possibile in modo che il ministro Salvini verifichi se “il soggetto responsabile della sicurezza antincendio – si legge nell’atto parlamentare – abbia eseguito le esercitazioni antincendio obbligatorie almeno una volta l’anno ed in quali date; quale sia il piano di formazione del personale attuato per la gestione dei casi identificati come rischiosi dal manuale antincendio di SAC, le motivazioni che hanno causato l’incidente e le responsabilità che hanno determinato la non attivazione delle apparecchiature antincendio”.

“Come mai gli impianti anti incendio e anti fumo non si siano attivati – ha concluso Barbagallo – e perché tutto il caos e i disagi provocati da questo fatto, per fortuna senza vittime, con un aeroporto chiuso nel periodo di picco stagionale senza alcun assistenza e soluzioni per alleviare i disagi di tantissimi passeggeri, lavoratori e turisti”.