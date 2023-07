Catania: Paita (Az-Iv), ‘finalmente tavolo per aeroporto, non si poteva fare prima?’

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Dopo quasi dieci giorni dall’incendio all’aeroporto di Catania, finalmente il ministro Salvini ha convocato il tavolo con tutti i soggetti interessati. Bene, ma non si poteva fare prima?”. Lo chiede la coordinatrice nazionale di Italia Viva ed ex capogruppo al Senato di Azione-Italia viva, Raffaella Paita. “Sono stati giorni interminabili tra disagi, tira e molla, notizie contraddittorie. Non si sarebbe potuto risparmiare tutto questo ai viaggiatori intervenendo prima? Per non parlare dell’imbarazzante rimpallo di responsabilità tra Salvini, Urso e il governatore siciliano Schifani. Uno spettacolo di cui avremmo fatto volentieri a meno”, conclude la senatrice.