Catania: Renzi, ‘riscoprire lezione Blair, legge e ordine non slogan ma sfida politica’

Febbraio 5, 2024

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “La vicenda di Catania lascia inorriditi. La destra strumentalizza questo tema quando è all’opposizione e non fa nulla quando è al Governo. La sinistra finge di non vedere che qui siamo davanti a un’emergenza, perché anche in Italia le baby gang stanno diventando un problema serio. Bisogna riscoprire la lezione di Tony Blair: duri con il crimine, duri con le cause del crimine. Legge e ordine sono parole chiave della nostra sfida politica, non sono slogan”. Lo scrive Matteo Renzi nella Enwes.