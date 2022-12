Cauzione Energia pmi, la risposta Sace al caro bollette

Dicembre 23, 2022

Roma, 23 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Il Gruppo Sace è al fianco delle imprese italiane per aiutarle ad affrontare le conseguenze economiche dell’attuale contesto geopolitico, segnato da instabilità, interruzioni e rallentamenti delle catene di fornitura e dall’impennata dei costi delle materie prime. Un impegno concreto, un set di soluzioni che mette il supporto pubblico di Sace e tutti i prodotti a condizioni di mercato delle società del Gruppo a disposizione delle imprese italiane per offrire una risposta ampia sul tema del caro energia.

Coerentemente con gli obiettivi del nuovo piano industriale 2023-2025, in cui Sace punta a servire in tre anni 65mila pmi, raddoppiandone il numero servito ad oggi, alcune soluzioni sono dedicate in modo specifico a questo segmento.

“Si tratta certamente – ha dichiarato Antonio Frezza, chief marketing & innovation officer di Sace – di un obiettivo sfidante, ma che ci impegneremo a raggiungere perché di centrale importanza per rafforzare la competitività delle aziende e del sistema Paese; 65mila pmi non è solo un numero: si traduce concretamente in 65mila aziende che scelgono il Gruppo Sace come partner, per crescere nel mondo, per investire in Italia, per percorrere una strada sostenibile e green”.

Tra le soluzioni messe a punto per contrastare gli impatti dell’incremento dei costi energetici, Cauzione energia pmi è quella dedicata alle imprese italiane che voglio richiedere la rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas.

Il prodotto, interamente digitale, va ad agire infatti sui fornitori di energia elettrica, con cui Sace bt, la società del Gruppo Sace attiva nei rami Crediti, Cauzioni e Altri danni ai beni, ha siglato accordi specifici per semplificare il processo e creare condizioni per agevolare la concessione alle aziende di piani di rateizzazione per gli importi relativi ai consumi di energia elettrica e gas.

L’impegno del Gruppo Sace nel finalizzare gli accordi con i fornitori di energia ha consentito di far arrivare il supporto di Sace bt a tante pmi. Ad oggi il Gruppo ha approcciato oltre 100 fornitori di energia, dei quali circa 70 hanno già avviato un rapporto di collaborazione. Tra questi, tutti i principali operatori a livello nazionale.

Attraverso Cauzione energia pmi, le imprese possono offrire una garanzia di pagamento, sotto forma di cauzione, di importo pari alle fatture dilazionate. Le pmi, infatti, dopo aver negoziato la struttura del piano di rateizzazione di uno o più fatture per i consumi di energia con il proprio fornitore, potranno richiedere la cauzione direttamente sul sito Sace.it, dove è disponibile un simulatore che, sulla base dei dati di bilancio, restituisce in tempo reale una prima indicazione sull’accoglibilità della richiesta e sul costo della cauzione stessa. Sace bt analizzerà la richiesta e, in caso di esito positivo del processo di valutazione, emetterà, in formato digitale, la garanzia da presentare al fornitore di energia.

“Questi accordi – ha ricordato Giusy Gangi, direttore commerciale di Sace bt – confermano l’impegno che noi del Gruppo Sace stiamo mettendo in campo ogni giorno per supportare le imprese italiane a fronteggiare il caro energia, assicurando continuità alle loro attività con risposte concrete alle reali esigenze in un contesto particolarmente complesso. Attraverso lo strumento Cauzione energia pmi, già avviato con successo, Sace bt dimostra ancora una volta la volontà di porsi al fianco delle piccole e medie realtà, alle prese con un’offerta di soluzioni a 360° facilmente accessibili e digitalizzate”.

L’offerta si completa anche con i servizi di factoring del Gruppo. Nel contesto delle soluzioni contro gli effetti del caro energia, scende in campo infatti anche Sace Fct, la società del Gruppo specializzata nei servizi di factoring. In particolare, Sace Fct offre soluzioni di digital factoring ai fornitori di energia elettrica, con l’obiettivo di smobilizzare le fatture rateizzate attraverso Cauzione energia pmi.

“Il set di soluzioni messe a disposizione dal Gruppo Sace – ha spiegato Daniele Schroder, direttore business solutions di Sace Fct – dimostra la grande capacità di sfruttare le sinergie tra tutte le società del Gruppo e di metterle al servizio delle imprese. La piattaforma di digital factoring si sta rivelando particolarmente strategica in questo momento complesso di crisi di liquidità e ci consente di sostenere l’intero tessuto imprenditoriale italiano trasformando in liquidità, in modo rapido e digitale, anche i crediti di importi più contenuti”.

Il Gruppo Sace sostiene le imprese consumatrici di energia attraverso un set di strumenti finalizzati a mitigare gli impatti del caro energia. Le soluzioni messe a disposizione delle imprese vanno nella direzione di: facilitare l’acceso ai piani di rateizzazione offerti dai venditori di energia per dilazionare il pagamento delle bollette e delle fatture per i consumi energetici (Cauzioni energia pmi e riassicurazione caro energia). Alcuni dati sul prodotto Cauzioni energia pmi: ad oggi con il supporto delle associazioni di categoria, Sace ha approcciato oltre 100 fornitori di energia, e circa 70 hanno avviato un rapporto di collaborazione con Sace.

Tra questi, tutti i principali operatori a livello nazionale (ad es. Acea, Iren, Enel, A2A, Dolomiti Energia, Estra); dilazionare il pagamento delle fatture relative ai propri consumi energetici, attraverso linee di finanziamento dedicate (Factoring Confirming), pensate soprattutto per le grandi imprese energivore; accedere a finanziamenti garantiti da Sace, con la controgaranzia dello Stato, per reperire la liquidità necessaria per fronteggiare le crescenti esigenze di capitale circolante e gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi russo-ucraina, assicurando così continuità operativa (Garanzia SupportItalia).

Il Gruppo Sace, inoltre, supporta le imprese fornitrici di energia attraverso un set di strumenti finalizzati ad agevolare i loro rapporti commerciali con aziende clienti, banche finanziatrici e filiera di approvvigionamento.

Nello specifico, con le soluzioni messe a disposizione dal Gruppo Sace, le imprese fornitrici di energia possono accedere a: servizi assicurativi e cauzioni che consentono di accordare in sicurezza ai propri clienti dilazioni di pagamento e la rateizzazione delle bollette e delle fatture (Cauzioni energia pmi e la copertura credito di secondo livello top-up); ottenere liquidità attraverso la cessione del portafoglio crediti assicurato (soluzione integrata Cauzione energia pmi e digital factoring; reperire liquidità aggiuntiva per regolare gli acquisti delle forniture energetiche tramite linee di credito bancarie a breve termine, anche rotative, o linee di factoring – Confirming garantite da Sace (Garanzia SupportItalia).

Tutti gli strumenti e le informazioni sono disponibili su Sace.it, in una sezione dedicata, con percorsi ad hoc in base al fruitore del sito.