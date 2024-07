Cdp: Braga (Pd), ‘governo non fa nulla per riconoscere valore delle donne’

9 Luglio 2024

Roma, 9 lug (Adnkronos) – “Litigano da mesi sui nomi, ma su una cosa sono tutti d’accordo: meno donne nel cda di Cassa Depositi e Prestiti. Questo è il Governo con la prima donna premier, il Governo che non fa mai niente per riconoscere il valore delle altre donne”. Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati. commentando la notizia secondo la quale la società pubblica sarebbe pronta rivedere le quote rosa nel suo cda.