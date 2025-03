Cdp, Fedriga: “Leva importante per Regioni e Province autonome”

6 Marzo 2025

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Il Piano strategico realizzato da Cassa Depositi e Prestiti rappresenta una leva importante per le Regioni e le Province autonome in quanto incentiva lo sviluppo delle infrastrutture, delle reti di trasporto, della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili. Ma, soprattutto favorisce l’accesso al credito per le tante piccole e medie imprese che rappresentano le unicità e il tessuto economico principale dei nostri territori. Il dialogo costante con Cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (Anfir), consente alle Regioni di pianificare misure di sviluppo che guardano alle sfide del futuro”. Lo sottolinea il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, in occasione del rinnovo dell’alleanza con Regioni e Finanziarie.