Cdp, nel 2023 utile netto +23%, supera 3 miliardi, risorse impegnate per 20,1 miliardi

4 Aprile 2024

Roma, 4 apr. – (Adnkronos) – Nel 2023 Cassa Depositi e Prestiti ha registrato un utile netto per la prima volta superiore a 3 miliardi di euro (+23% sull’anno precedente) mentre l’utile consolidato è stato pari a 5 miliardi. E’ quanto emerge dal bilancio approvato dal Cda di CDP. Il patrimonio netto si attesta a 27,9 miliardi in crescita dell’8%, rispetto ai 25,7 miliardi di fine 2022, grazie all’utile maturato. Le risorse impegnate dal Gruppo nel 2023 sono state pari a 20,1 miliardi con una attivazione di 53,8 miliardi di investimenti, con un effetto leva di 2,7 volte.

Nel 2023 il gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha registrato crediti in aumento del 3% a 124 miliardi di euro a favore di imprese, Pubblica Amministrazione e infrastrutture mentre la raccolta è stata pari a 362 miliardi, di cui 285 miliardi relativi alla raccolta postale. I dati approvati dal Cda mostrano un aumento del 6% a 18 miliardi della raccolta obbligazionaria anche grazie al collocamento del primo Green Bond e alla prima emissione obbligazionaria in dollari di CDP (“Yankee Bond”). Il CdA ha approvato anche nuove operazioni a favore di imprese e infrastrutture per un valore complessivo di circa 1,4 miliardi di euro. Cdp ricorda come nel 2023 si è registrato un potenziamento delle attività internazionali, anche con le aperture degli uffici di Belgrado, Il Cairo e Rabat.