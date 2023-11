Cecchetin: Ascani (Pd), ‘basta! Serve educare alle relazioni sane’

Novembre 18, 2023

Roma, 18 nov (Adnkronos) – “Anche Giulia è morta. Anche Giulia è stata uccisa da un uomo. Anche stavolta ci diremo che non deve accadere mai più, ma perché davvero smetta di succedere non bastano pene severe, serve educare alle relazioni sane. O lo capiamo in fretta o questa strage continuerà ancora. Basta!”. Lo scrive su Twitter Anna Ascani, Pd, vice presidente della Camera.