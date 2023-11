Cecchettin: Azione, ‘Valdegamberi si assuma responsabilità proprie parole’

Novembre 20, 2023

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Chi attacca ignobilmente una famiglia immersa nel dolore non è degno di rappresentare le istituzioni. Imbarazzante poi invocare la magistratura per un’opinione legittimamente espressa. Il consigliere Valdegamberi si assuma le responsabilità delle proprie parole e ne tragga le conseguenze”. Così si legge in una nota di Azione.