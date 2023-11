Cecchettin: Bernini, ‘Giulia avrà la sua laurea in ingegneria, è già dottore’**

Novembre 19, 2023

Taormina, 19 nov. (Adnkronos) – “Ho impressa l’immagine di Giulia attaccata all’albero con i suoi pupazzetti. Non è che Giulia riceverà una laurea, Giulia riceverà la sua laurea in ingegneria, perché le mancava solo la discussione della tesi. E’ già dottore, manca solo la formalità. Le hanno tolto tutto il resto: la vita e il diritto di amare”. Lo ha annunciato la ministra dell’Università, Annamaria Bernini, intervenendo al meeting di Forza Italia in corso a Taormina.