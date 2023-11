Cecchettin: Frassinetti (FdI), ‘bene minuto silenzio nelle scuole’

Novembre 19, 2023

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Ha fatto bene il Ministro Valditara a decidere di inviare a tutte le scuole italiane l’invito a rispettare un minuto di silenzio nella giornata di martedì, in onore di Giulia e di tutte le donne abusate e vittime di violenze. È importante questo ricordo di Giulia nelle scuole a pochi giorni dal 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne e data in cui sarà anche presentato il progetto “Educare alle relazioni’, che contribuirà a sensibilizzare gli studenti e le studentesse sull’importanza di concetti basilari, quali il rispetto e il valore dell’amore come sentimento ben diverso dal possesso”. Lo dichiara Paola Frassinetti (Fdi), sottosegretario all’Istruzione e al merito.