Cecchettin: gigantografia Giulia sarà volto Vigonovo contro violenza su donne

Dicembre 6, 2023

Milano, 6 dic. (Adnkronos) – La gigantografia di Giulia sarà esposta “per una settimana in occasione del prossimo 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne per ricordarla con tutto il nostro affetto”. E’ l’idea a cui ragiona il sindaco di Vigonovo (Venezia) Luca Martello. “Per i fiori, tra i tantissimi donati, ci sono molte piante con il vaso. Vorremmo non disperderle e donarle alle scuole affinché se ne possano prendere cura. Altre iniziative si potranno sicuramente intraprendere. Vogliamo però che possano sempre esprimere e interpretare il sentimento di papà Gino e della sua famiglia” dice il primo cittadino all’indomani dei funerali.

Diverse le iniziative future in ricordo di Giulia. “Sono tante le proposte che ci giungono. Le stiamo raccogliendo e valuteremo con la famiglia Cecchettin quali potranno essere le più significative e percorribili. Non solo gesti simbolici ma iniziative che contribuiscano alla difesa di tutte le donne”. In questa ottica “oggi abbiamo anche pubblicato nel sito internet comunale, con il suo consenso, il discorso pronunciato ieri da Gino Cecchettin in occasione del funerale di Giulia per diffonderne il valore educativo, la potenza riflessiva e l’invito a tutti e tutte a creare insieme una cultura di responsabilità e supporto” conclude Martello.