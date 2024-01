Cecchettin: papà Giulia, ‘col cuore pesante torno al lavoro’

Gennaio 9, 2024

Milano, 9 gen. (Adnkronos) – “Cari clienti, fornitori, colleghi e amici, desidero esprimere la mia sincera gratitudine per il vostro sostegno durante questo periodo così difficile. Le vostre parole e il vostro affetto sono molto importanti, un aiuto per elaborare la perdita di mia figlia Giulia. Oggi, con il cuore ancora pesante ma con nuova determinazione, ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al lavoro”. Con un messaggio sulla rete Linkedin, Gino Cecchettin padre di Giulia uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, torna a parlare dopo l’omicidio della figlia. Per Cecchettin – che ringrazia i colleghi – “Sarà un piacere riprendere il nostro rapporto professionale e condividere insieme nuove sfide e successi”.