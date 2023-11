Cecchettin: procura Venezia indaga su intervento carabinieri dopo chiamata 112 (2)

Novembre 23, 2023

(Adnkronos) – Il testimone riferisce al 112 di un “violento litigio tra due persone” avvenuto a circa 150 metri da casa, intorno alle 23.15 di sabato 11 novembre dice di aver “udito una voce femminile urlare ‘così mi fai male’ chiedendo ripetutamente aiuto”, si legge nell’ordinanza di custodia cautelare contro l’ex fidanzato. “Aggiungeva poi – il testimone – di avere visto un individuo calciare violentemente una sagoma che si trovava a terra, notando poi allontanarsi una Fiat Grande Punto di colore scuro, della quale non era riuscito a scorgere il numero di targa”.

La chiamata al numero unico di emergenza viene registrata alle 23.18 e, da quanto risulta, dovrebbe essere stata intercettata a Chioggia distante circa 35 chilometri da Vigonovo.

“Faremo gli accertamenti, non voglio entrare nella questione, faremo le nostre verifiche, anche questo rientra in un fascicolo d’indagine e non possiamo divulgare notizie – spiega una fonte dei carabinieri all’Adnkronos -. E’ anche nostro interesse capire cosa è successo. La regola è che se c’è un cittadino che chiama noi dobbiamo intervenire, se questo non è avvenuto noi dobbiamo capire perché. Dobbiamo capire bene”.