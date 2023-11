Cecchettin: ‘Se non torni da me farai la fine di Giulia’, arrestato un uomo

Novembre 29, 2023

Palermo, 29 nov. (Adnkronos) – “Se non torni da me farai la fine di Giulia Cecchettin”. Così un uomo di 64 anni ha minacciato la sua compagna ed è stato arrestato. E’ accaduto a Priolo, nel Siracusano. Il gip del Tribunale di Siracusa ha emesso nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare, arresti domiciliari, con l’accusa di atti persecutori. Secondo quanto denunciato dalla ex compagna, il 64enne si sarebbe reso responsabile di aggressioni, pedinamenti e molestie ed in una occasione avrebbe minacciato di morte la donna. Il gip ha anche disposto l’obbligo del braccialetto elettronico per il 64enne.