Cecchettin: Zaia, ‘scuola rappresenta grande opportunità’

Novembre 19, 2023

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Spero che Giulia non sia semplicemente la 105/ma vittima di femminicidio di questo Paese di quest’anno. La scuola rappresenta per noi una grande opportunità, una grande piattaforma di formazione: non si insegnano solo le lettere, la storia, la geografia, la matematica, ma anche fare l’educazione alla fertilità, parlare del femminicidio, della violenza di genere, del 25 novembre che avremo la Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Sarebbe fondamentale che si iniziasse a fare sul serio”. Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ospite a ‘Che tempo che fa’. “Questa -ha aggiunto- non è la sfida dei giovani e solo dei giovani, è la sfida della comunità, che inizia dalle famiglie”.