Maggio 24, 2022

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Esprimo da parte mia e del M5S il più vivo augurio di buon lavoro al cardinale Matteo Maria Zuppi e un sentito ringraziamento al cardinale Gualtiero Bassetti per il lavoro svolto in questi anni come guida della Cei e riferimento dell’intera comunità cattolica”. Così in una nota il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte.