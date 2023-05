Centro: assemblea Iniziativa Popolare, progetto per nuovo partito in vista europee

Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Riunificare l’universo politico cattolico, da circa trent’anni ridotto a moltissimi frammenti, in una nuova formazione”. Questo l’obiettivo dell’assemblea di Iniziativa Popolare che si è riunita sabato scorso a Roma dando mandato ai “rappresentanti dei diversi gruppi di costituire un’associazione per concordare la nascita di una formazione politica unitaria dell’area popolare, cattolico democratica, liberale e cristiano sociale” in vista delle europee.

In autunno vi sarà “l’assemblea costituente del nuovo partito” di cui andranno decisi nome e simbolo, “che parteciperà unitariamente alle prossime elezioni europee, in sintonia con il Ppe”. A sottoscrivere il documento, proposto da Ettore Bonalberti (Alef), Mario Tassone (Cdu), Pasquale Tucciariello (Popolari), sono stati Carlo Giovanardi (Popolo e Libertà), Giuseppe Gargani (Fpdc), Maurizio Eufemi (Andc), Corrado Giardina (Movimento per l’Italia), Renato Grassi (Democrazia Cristiana), Mioara Done (Dc), Paolo Magli (Libertas), Domenico Scilipoti ( Unione Cristiana )”.