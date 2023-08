Centro: Borghi, ‘grazie a Renzi si apre stagione nuova’

Agosto 20, 2023

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Renzi coglie lo spazio per un centro nuovo, che per essere solido deve basarsi su radici antiche (la liberal democrazia, il socialismo riformista, il cattolicesimo popolare e democratico-sociale uniti ad un ambientalismo con la testa sul collo e non apocalittico come quello che sta prendendo piede a sinistra). La solidità porta alla capacità di esprimere grandi e riconosciute motivazioni ideali, da cui la forza delle proposte per motivare gli elettori. Sin qui la sola dialettica sui dettagli, è stata fonte di disagio per un elettorato pur sensibile alla suggestione di un progetto politico di centro. Grazie a Renzi ora si apre una stagione nuova, per una Europa che sappia sconfiggere sia il ritorno ai nazionalismi che la riaffermazione di una lettura classista della società”. Lo afferma Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Italia viva al Senato.