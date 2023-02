Centro: domani a Roma l’assemblea di ‘Pop-popolari in rete’

Febbraio 24, 2023

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “La persona al centro della politica” è il tema scelto per la prima assemblea dei Comitati regionali promotori del movimento ‘Pop-Popolari in rete’, che si svolgerà domani, sabato 25 febbraio, a Roma all’hotel Parco dei principi, a partire dalle 14. Un’occasione per esporre il percorso finalizzato alla nascita dell’associazione nazionale e per discutere delle condizioni e delle possibilità di riorganizzazione dell’area popolare.

All’incontro prenderanno parte le delegazioni dei Comitati regionali oltre ad esponenti di movimenti e gruppi dell’area cattolico popolare, liberale e riformista.